Anwälte im Einsatz
Folge 50: Schwarz auf weiß
46 Min.Ab 12
Die 33-jährige Anke Gebhard hat keine Ahnung, wer der Vater ihres Babies ist. Es hat - im Gegensatz zu ihr und ihrem Freund Björn - eine schwarze Hautfarbe. Vage erinnert sie sich an den Morgen nach einer wilden Party, als sie neben Ademola, einem Ghanaer, aufgewacht ist. Ob er der Vater des Kindes ist? Oder doch Björn? Kann Anwalt Florestan Goedings das Rätsel lösen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1