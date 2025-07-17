Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz
SAT.1Staffel 1Folge 54
Folge 54: Reich und schön

45 Min.Ab 12

Gefangen zwischen Liebe und Knebelvertrag! Katja muss machtlos mit ansehen, wie sich ihre Teenagertochter in den Fängen einer unseriösen Partneragentur und in den Armen eines alten Mannes verrannt hat. Doch als sie Anwältin Catherina Hellbach einschaltet, entdeckt die Juristin ein fatales Geheimnis.

