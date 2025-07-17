Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 56
45 Min.Ab 12

Endlich hat die zweifache Mutter Luca wieder eine Stelle in dem Beruf gefunden, den sie gelernt hat: Kfz-Meisterin. Dass sie es als Frau in einer Männerdomäne schwer haben wird, war ihr klar. Doch sie hat nicht geahnt, dass durch den Kampf um Anerkennung plötzlich ihre Ehe gefährdet wird ...

