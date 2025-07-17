Verbrechen gegen die MännlichkeitJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 56: Verbrechen gegen die Männlichkeit
45 Min.Ab 12
Endlich hat die zweifache Mutter Luca wieder eine Stelle in dem Beruf gefunden, den sie gelernt hat: Kfz-Meisterin. Dass sie es als Frau in einer Männerdomäne schwer haben wird, war ihr klar. Doch sie hat nicht geahnt, dass durch den Kampf um Anerkennung plötzlich ihre Ehe gefährdet wird ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1