Anwälte im Einsatz
Folge 62: Lehrertöchter küsst man nicht
45 Min.Ab 12
Der Terrorschüler Timo Steiner erhält einen endgültigen Schulverweis. Der Vorwurf: Der 17-Jährige soll seine Mitschülerin Jasmin erpresst haben. Anwältin Brygdia Braun versucht die Zukunft des jungen Mannes zu retten und erkennt jedoch bald, dass nicht nur das Opfer ein Motiv hat, Timo loszuwerden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1