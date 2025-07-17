Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 64
Folge 64: Du hast mein Herz geklaut

45 Min.Ab 12

Unschuldig schuldig? Linda Kahlert wird des Diebstahls verdächtigt. Alles spricht gegen sie. Anwalt Römer versucht ihr zu helfen, doch der Verdacht bleibt so stark, dass sie selbst an ihrer Unschuld zweifelt. Doch die Lösung liegt nicht auf der Hand, sondern in der Familiengeschichte. Schafft es Bernd Römer, ihr zu helfen?

