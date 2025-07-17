Anwälte im Einsatz
Folge 76: Liebe auf Umwegen
45 Min.Ab 12
Die Geschwister Diana und Flo haben Angst, dass ihr Vater Hans von seiner neuen Freundin finanziell ausgenommen wird. Hinzu kommt, dass sie die Frau nie richtig gesehen haben, denn Hans verheimlicht diese vor ihnen. Kann Anwältin Ulrike Tasic herausfinden, wer seine ominöse Freundin ist? Und warum versteckt er sie vor der Öffentlichkeit?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1