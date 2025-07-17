Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 89
Folge 89: Meine Tochter von nebenan

45 Min.Ab 12

Sarah Ritter hat einen schrecklichen Verdacht: Da ihre Blutgruppe nicht zu der ihres Vaters passt, befürchtet die 16-Jährige, ein Kuckuckskind zu sein. Ihre Mutter bestreitet das, doch Sarah schaltet einen Anwalt ein. Gelingt es Juristin Eileen Minner, das Rätsel um die Identität des Mädchens zu lösen?

SAT.1
