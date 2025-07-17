Anwälte im Einsatz
Folge 94: Krieg der Kinder
45 Min.Ab 12
Heike und Tobias sind geschockt, als Tobias' leiblicher Sohn Lukas plötzlich wegen versuchten Mordes von der Polizei abgeholt und in U-Haft gesteckt wird. Hat der 19-Jährige tatsächlich versucht, seinen besten Freund abzustechen? Anwältin Catherina Hellbach kämpft um Gerechtigkeit.
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1