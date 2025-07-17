Anwälte im Einsatz
Folge 1: Sie gehört zu mir
45 Min.Ab 12
Zahnarzthelferin Elena Jeschek erwischt ihren Ehemann mit einer anderen Frau im Bett. Sie setzt ihren untreuen Gatten vor die Tür und sucht sich stattdessen lieber eine Mitbewohnerin. Doch das wird ihr zum Verhängnis. Kann Anwalt Florestan Goedings sie retten?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1