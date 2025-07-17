Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Die Rivalin aus dem 2. Stock

SAT.1Staffel 2Folge 117
Die Rivalin aus dem 2. Stock

Die Rivalin aus dem 2. StockJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 117: Die Rivalin aus dem 2. Stock

45 Min.Ab 12

Tina Wiecherts Leben gerät aus den Fugen, als ihre Nachbarin Frauke ihr absichtlich mit dem Rad vors Auto fährt. Das vermeintliche Opfer wirft der 33-Jährigen nicht bloß versuchten Mord vor, sondern entpuppt sich sogar als die Geliebte ihres Mannes. Schritt für Schritt kommt Rechtsanwältin Ariane Paulus einer Intrige auf die Spur, vor der sie ihre Mandantin schützen muss.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen