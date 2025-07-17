Anwälte im Einsatz
Folge 127: Blind vor Liebe
45 Min.Ab 12
Der 16-Jährige Philipp ist ein Computer-Ass. Er hat eine App entwickelt und verdient damit gutes Geld. Allerdings scheint ihm der Erfolg zu Kopfe zu steigen - der Minderjährige will seine Eltern vor Gericht zerren, damit er sein Vermögen selbst verwalten kann. Die Eltern beauftragen Rechtsanwältin Brygida Braun.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1