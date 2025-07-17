Anwälte im Einsatz
Folge 26: Sweet Home Spandau
45 Min.Ab 12
Franziska Herz könnte überglücklich sein: Sie hat einen Heiratsantrag bekommen. Doch Franzi hat ein Problem: Ihr sturer Ex-Ehemann hat noch nicht in die Scheidung eingewilligt. Anwalt Ralf Vogel versucht, das Problem zu lösen, aber entdeckt plötzlich ein merkwürdiges Geheimnis in ihrer Vergangenheit ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1