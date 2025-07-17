Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

SAT.1Staffel 2Folge 29
45 Min.Ab 12

Rechtsanwältin Eileen Minner beobachtet, wie Teenie Annika in einen handfesten Streit mit einem erwachsenen Mann gerät. Als sie dann herausfindet, dass es sich um einen Erzieher im Heim des Mädchens handelt, muss sie eingreifen und kommt einem erschreckenden Geheimnis auf die Spur ...

