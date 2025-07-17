Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wenn man nicht zuhört

SAT.1Staffel 2Folge 51
Folge 51: Wenn man nicht zuhört

45 Min.Ab 12

Von einem Tag auf den anderen ist Nadjas Luxusleben vorbei: die Familie ist pleite, in wenigen Wochen obdachlos und Ehemann Pascal ist untergetaucht. Während Rechtsanwalt Niklas Dittberner die Zwangsversteigerung des Hauses verhindert, taucht Familienvater Pascal wieder auf - auf einem Phantombild!

