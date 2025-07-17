Anwälte im Einsatz
Folge 51: Wenn man nicht zuhört
45 Min.Ab 12
Von einem Tag auf den anderen ist Nadjas Luxusleben vorbei: die Familie ist pleite, in wenigen Wochen obdachlos und Ehemann Pascal ist untergetaucht. Während Rechtsanwalt Niklas Dittberner die Zwangsversteigerung des Hauses verhindert, taucht Familienvater Pascal wieder auf - auf einem Phantombild!
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1