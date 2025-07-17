Anwälte im Einsatz
Folge 6: Alte Liebe rostet nicht
45 Min.Ab 12
Danielas Auto ist Schrott, der Unfallverursacher auf und davon und sein Auto weder gemeldet, noch versichert. Alles sieht danach aus, als blieben Daniela und Ehemann Jörg auf den Kosten sitzen. Anwältin Brygida Braun soll helfen und begleitet Daniela zum Unfallfahrer. Die 35-Jährige trifft der Schlag, der Flüchtige ist ihre nie vergessene Jugendliebe Mario.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1