SAT.1Staffel 2Folge 89
Folge 89: Alle hassen Mona

45 Min.Ab 12

Seit Familie Fürth nach Berlin gezogen ist, wird sie von ihrer Vermieterin regelrecht tyrannisiert. Familienvater Mark will sich das nicht länger gefallen lassen und schaltet Anwalt Claus Pinkerneil ein. Als die verhasste Mona Krause jedoch Mark bezichtigt, sie die Treppe hinuntergestoßen zu haben, sucht der Anwalt den wahren Täter. Das Problem ist nur: Jeder Hausbewohner hatte ein Motiv ...

SAT.1
