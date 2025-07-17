Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

In der Tinte

SAT.1Staffel 3Folge 2
In der Tinte

Anwälte im Einsatz

Folge 2: In der Tinte

45 Min.Ab 12

Tätowiererin Liz fällt aus allen Wolken: Eine Kundin beschuldigt sie, ihr das falsche Motiv gestochen zu haben. Sie kündigt eine Anzeige wegen Körperverletzung an. Aber stimmen die Vorwürfe überhaupt? Rechtsanwalt Bernd Römer geht der Sache auf den Grund.

SAT.1
