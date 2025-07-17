Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

K.O.

SAT.1Staffel 3Folge 29
K.O.

Anwälte im Einsatz

Folge 29: K.O.

45 Min.Ab 12

Rechtsanwalt Ralf Vogel findet im Park eine bewusstlose Frau, auf deren Arm das Wort "Flittchen" geschrieben steht. Schnell ist klar, dass Rebecca Jansen mit KO-Tropfen betäubt wurde und dass jemand der hübschen 27-Jährigen schaden will! Für den Anwalt und seine Mandantin beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

