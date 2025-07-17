Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Eine haarige Angelegenheit

SAT.1Staffel 3Folge 47
Eine haarige Angelegenheit

Folge 47: Eine haarige Angelegenheit

45 Min.Ab 12

Silke steht vor dem Ruin! Ihr Chef hat sie betrogen und jetzt ist sie Inhaberin seiner Firma, die 50.000 Euro Schulden hat. Außerdem verlangen täglich mehr Kunden ihr Geld zurück. Denn das in den USA angeblich total angesagte Haarwuchsmittel, das Silke vertreibt, enthält giftige Stoffe. Wenn Rechtsanwältin Alica Valiulova Silkes untergetauchten Chef nicht findet, haftet Silke allein.

SAT.1
