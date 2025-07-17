Anwälte im Einsatz
Folge 70: Süchtig nach Liebe
45 Min.Ab 12
Bernd Römer beschützt seine Mandantin Britta Brinkmann vor den Stalkingattacken ihres Ex-Verlobten. Doch plötzlich wendet sich das Blatt und Brittas ganze Aufmerksamkeit fällt dem engagierten Juristen zu! Kann Bernd Römer seine liebestolle Mandantin zur Besinnung bringen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1