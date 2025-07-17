Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

SAT.1Staffel 2Folge 76
Folge 76: Der Horrormieter

45 Min.Ab 12

Die neuen Mieter von Sonja und Ralf entpuppen sich als totaler Fehlgriff: Sie sind rücksichtslos und asozial. Selbst als die Miete ausbleibt und Rechtsanwalt Bernd Römer der Familie die fristlose Kündigung ausspricht, lassen sie sich nicht aus der Wohnung werfen. Aber es soll noch schlimmer kommen ...

SAT.1
