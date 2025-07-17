Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Sei ein Mann

SAT.1Staffel 2Folge 83
Sei ein Mann

Sei ein MannJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 83: Sei ein Mann

45 Min.Ab 12

Nach ihrer Elternzeit freut sich Marion Engels auf ihren ersten Arbeitstag. Doch dann verkündet Ehemann Georg, dass er sich nicht wie verabredet um Söhnchen Leon kümmern will. Rechtsanwältin Kathrin Ruttloff deckt auf, was hinter der plötzlichen Weigerung des liebevollen Familienvaters steckt!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen