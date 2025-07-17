Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Mein armer reicher Ex

SAT.1Staffel 2Folge 77
Mein armer reicher Ex

Mein armer reicher ExJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 77: Mein armer reicher Ex

45 Min.Ab 12

Sonja ist geschockt - wenige Tage vor der Trauung lässt ihr Verlobter die Hochzeit platzen. Sie will Schadensersatz, doch ihr Ex ist anscheinend komplett pleite. Dennoch fährt er neuerdings ein schickes Auto und speist in edlen Restaurants. Anwalt Florestan Goedings will herausfinden, was dahinter steckt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 2 Staffeln und Folgen