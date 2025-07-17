Anwälte im Einsatz
Folge 112: Die getauschte Frau
45 Min.Ab 12
Die Ehe von Ruth und Michael Heinze ist in Routine erstarrt. Ein einmaliger Partnertausch soll neuen Schwung bringen. Stattdessen gibt es ein Desaster: Ruth muss miterleben, wie sich ihr Mann mit einer anderen vergnügt. Dann wird sie aus dem eigenen Haus vertrieben. Anwältin Kathrin Ruttloff nimmt den Kampf für sie auf.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1