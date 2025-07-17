Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Kleiner Mann, was nun?

SAT.1Staffel 1Folge 21
Kleiner Mann, was nun?

Kleiner Mann, was nun?Jetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 21: Kleiner Mann, was nun?

45 Min.Ab 12

Hartz-IV-Empfänger Christian und seine schwangere Frau Tamara sind geschockt, als Christian vom Jobcenter die Leistungen gekürzt werden, weil er sich nicht an die Auflagen hält. Der werdende Vater legt sich mit der Behörde an und setzt damit die Existenz seiner Familie aufs Spiel. Nur ein Anwalt kann ihm helfen, der Spirale der Armut zu entkommen. Wird Niklas Dittberner sein Versprechen einhalten können?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen