Anwälte im Einsatz
Folge 3: Bis dass der Tod euch scheidet
45 Min.Ab 12
Ein Albtraum wird Realität: Als Patricia nach Hause kommt, findet sie das Haus voller Blut und von ihrem Mann keine Spur. Unvermittelt steht sie unter Mordverdacht! Der Kampf um Gerechtigkeit bringt Geheimnisse ans Licht, die nicht gnädiger sind als der Tod.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1