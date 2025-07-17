Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 22
Folge 22: Wer bin ich?

45 Min.Ab 12

Zeit ihres Lebens hat die 38-jährige Karo immer wieder eine fehlende Verbindung zu ihren Eltern gespürt. Sie hatte nie eine Erklärung dafür, bis auf einmal Marta vor der Tür steht und behauptet, die echte Karo zu sein. Für Karo beginnt eine nervenaufreibende Reise in ihre Vergangenheit ...

SAT.1
