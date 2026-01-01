Anwälte im Einsatz
Folge 35: Filmriss
45 Min.Ab 12
Ende eines Junggesellenabschieds: Maik Meincke wacht morgens auf und kann sich nicht mehr an die letzte Nacht erinnern - kompletter Filmriss! Zu seinem Entsetzen ist er auch noch mit Handschellen an eine wildfremde Blondine gekettet. Dabei soll er morgen heiraten ... Was ist bloß passiert?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1