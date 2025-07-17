Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 48
45 Min.Ab 12

Kurz nach der Hochzeit verwandelt sich Emilies Traummann in einen aggressiven Kontrollfreak. Emilies Angst wird immer größer. Doch ihre 14-jährige Tochter sieht in dem Kneipier nur den lieben Stiefpapa und will auf jeden Fall bei ihm bleiben ...

