Anwälte im Einsatz
Folge 48: Im goldenen Käfig
45 Min.Ab 12
Kurz nach der Hochzeit verwandelt sich Emilies Traummann in einen aggressiven Kontrollfreak. Emilies Angst wird immer größer. Doch ihre 14-jährige Tochter sieht in dem Kneipier nur den lieben Stiefpapa und will auf jeden Fall bei ihm bleiben ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1