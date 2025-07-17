Anwälte im Einsatz
Folge 53: Der falsche Weg
46 Min.Ab 12
Jutta und Lars machen sich große Sorgen um ihre zwölfjährige Tochter Nathalie, die so heftig von ihren Mitschülern gemobbt wird, dass sie schon Panik hat, zur Schule zu gehen. Werden die Eltern es schaffen dem Mobbing entgegenzuwirken oder müssen sie weiter zusehen, wie ihre Tochter an den Hänseleien der Mitschüler zerbricht?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1