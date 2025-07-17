Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Fahrt ins Verderben

SAT.1Staffel 1Folge 58
Fahrt ins Verderben

Fahrt ins VerderbenJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 58: Fahrt ins Verderben

45 Min.Ab 12

Clara hat sich vor kurzem von dem unzuverlässigen Vater ihrer Tochter Mia getrennt. Seitdem gibt es ständig Streit um die ausstehenden Unterhaltszahlungen. Während einer gemeinsamen Autofahrt spitzt sich die Lage zu. Ben gibt wütend Gas, hält auf eine Uferböschung zu und verliert die Kontrolle über das Fahrzeug. Clara kann nicht rechtzeitig aus dem Auto gerettet werden ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen