Anwälte im Einsatz
Folge 67: Plötzlich Papa
45 Min.Ab 12
Womanizer Frank Herzog glaubt zunächst an einen bösen Scherz, als die 16-jährige Inga behauptet, seine Tochter zu sein. Nicht nur, dass der freche Teenie seine Dates vergrault, sie will auch bei ihm einziehen. Rechtsanwältin Brygida Braun ahnt, dass sich die zwei Streithähne ähnlicher sind, als es beiden lieb ist. Doch handelt es sich tatsächlich um Vater und Tochter?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1