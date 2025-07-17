Anwälte im Einsatz
Folge 84: Falsches Spiel
45 Min.Ab 12
Charlotte will sich von ihrem Schmarotzer-Ehemann Vincent trennen, doch der sieht gar nicht ein, sein bequemes Leben aufzugeben. Als die Selbstständige Anwalt Bernd Römer einschaltet, macht Vincent seiner Frau das Leben zur Hölle und treibt ein böses Spiel mit ihr ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1