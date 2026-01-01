Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 83
Folge 83: Konkurrent mit Sex Appeal

45 Min. Ab 12

Als Larissas Onkel ihr die Leitung seines Unternehmens anbietet, ist die 24-Jährige froh, denn sie benötigt dringend Geld. Doch dann eröffnet ihr Onkel, dass sie mit Geschäftsführer Dennis um die Leitung kämpfen muss - wer von beiden in drei Monaten den größeren Umsatz macht, erbt die Firma. Rechtsanwältin Brygida Braun hilft Larissa, sich gegen Dennis durchzusetzen, denn der kämpft mit unfairen Mitteln ...

