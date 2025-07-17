Teenagerliebe mit HindernissenJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 87: Teenagerliebe mit Hindernissen
45 Min.Ab 12
Die 16-jährige Jana Rust ist verzweifelt: Ihre Mutter verlangt von der hochschwangeren Schülerin, dass sie ihr Baby nach der Geburt zur Adoption freigibt. Anwältin Helga Nachtigall tut alles, um der Teenie-Mutter und ihrem Freund zu helfen. Doch dann taucht überraschend ein Vaterschaftstest auf, der die Beziehung des Teenager-Paares in Frage stellt ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1