Anwälte im Einsatz
Folge 89: Meine Tochter von nebenan
45 Min.Ab 12
Sarah Ritter hat einen schrecklichen Verdacht: Da ihre Blutgruppe nicht zu der ihres Vaters passt, befürchtet die 16-Jährige, ein Kuckuckskind zu sein. Ihre Mutter bestreitet das, doch Sarah schaltet einen Anwalt ein. Gelingt es Juristin Eileen Minner, das Rätsel um die Identität des Mädchens zu lösen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1