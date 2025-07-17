Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Doppeltes Spiel

SAT.1Staffel 2Folge 108
Doppeltes Spiel

Doppeltes SpielJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 108: Doppeltes Spiel

45 Min.Ab 12

Durch einen Zufall erfährt Sina, dass ihr Verlobter Fabian eine Affäre hat - und das, wo das Paar gerade ein Baby bekommen hat und die Hochzeit plant! Tief verletzt fordert Sina die Trennung. Mit Hilfe von Rechtsanwältin Ariane Paulus kämpft sie um das alleinige Sorgerecht für Töchterchen Lilly. Ein durchtriebener Sorgerechtsstreit beginnt. Doch dann ist Lilly plötzlich verschwunden ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen