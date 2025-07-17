Anwälte im Einsatz
Folge 114: Hochmut kommt vor dem Fall
45 Min.Ab 12
Doreen kann es nicht fassen: Als sie ihren Freund Sebastian besucht, steht dort die Polizei und will sie für einen Einbruchdiebstahl verhaften. Für die unschuldige Doreen beginnt ein Horrortrip, der nicht nur ihre Beziehung, sondern auch ihre Existenz bedroht. Kann Anwältin Brygida Braun sie retten?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1