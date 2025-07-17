Anwälte im Einsatz
Folge 116: Früh übt sich
45 Min.Ab 12
Andrea Mühlhauser verzweifelt, denn ihr 14-jähriger Sohn Toni rutscht immer tiefer in das kriminelle Geflecht einer Jugendbande. Ihre Anwältin gibt alles, um den Jungen aus den Fängen des brutalen Bandenchefs zu holen. Doch der bedroht nicht nur Andrea, sondern auch Tonis Schwarm Jolie. Kann die Anwältin den Jungen noch retten?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1