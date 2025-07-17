Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Vater, der Unbekannte

SAT.1Staffel 2Folge 121
Mein Vater, der Unbekannte

45 Min.Ab 12

Sarah Böcking hat nicht nur ihren Vater bei einem Segelunglück verloren, sondern soll auf einmal für dessen Schulden aufkommen. Doch woher kommen diese Geldprobleme, von denen sie nichts ahnte? Und was hat ihre jüngere Stiefmutter Betty mit dem vermeintlichen Unfall zu tun? Rechtsanwalt Florestan Goedings merkt schon bald, dass er einem großen Geheimnis auf der Spur ist ...

