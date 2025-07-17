Anwälte im Einsatz
Folge 125: Traumhaus in Not
45 Min.Ab 12
Sandra Kerner und ihr Mann Tobias sind geschockt. Sie sollen ihr angeblich schwarz gebautes Haus abreißen. Anwältin Ariane Paulus tut alles, um das Zuhause der Familie zu retten. Aber die Bauaufsicht lehnt auch eine nachträgliche Genehmigung ab. Der Abriss des Traumhauses scheint damit endgültig besiegelt ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1