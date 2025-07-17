Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Freund oder Feind?

SAT.1Staffel 2Folge 126
Freund oder Feind?

Freund oder Feind?Jetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 126: Freund oder Feind?

45 Min.Ab 12

Mia Breuer bekommt den Schrecken ihres Lebens, als sie ihre eigene Todesanzeige in der Zeitung entdeckt. Was sie erst noch für einen Scherz hält, wird schnell zu einer ernstzunehmenden Bedrohung. Kann Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz herausfinden, wer es auf ihre Mandantin abgesehen hat?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen