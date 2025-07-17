Anwälte im Einsatz
Folge 128: Ohne jede Spur
45 Min.Ab 12
Nach einem Streit mit ihrer Mutter verschwindet die 17-jährige Nicki plötzlich spurlos. Anwalt Niklas Dittberner vermutet sie zunächst bei ihrem Vater, mit dem seit längerem ein Sorgerechtsstreit herrscht. Doch dann wird es immer rätselhafter. Auf seiner Suche deckt der Anwalt viele Geheimnisse der Teenagerin auf.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1