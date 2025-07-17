Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Ohne jede Spur

SAT.1Staffel 2Folge 128
Ohne jede Spur

Ohne jede SpurJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 128: Ohne jede Spur

45 Min.Ab 12

Nach einem Streit mit ihrer Mutter verschwindet die 17-jährige Nicki plötzlich spurlos. Anwalt Niklas Dittberner vermutet sie zunächst bei ihrem Vater, mit dem seit längerem ein Sorgerechtsstreit herrscht. Doch dann wird es immer rätselhafter. Auf seiner Suche deckt der Anwalt viele Geheimnisse der Teenagerin auf.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen