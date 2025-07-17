Anwälte im Einsatz
Folge 49: Mein Baby, dein Baby
45 Min.Ab 12
Fabienne und Julian wünschen sich sehnlichst ein Baby, doch Julian ist zeugungsunfähig. In den Augen von Fabiennes Vater und seinem Bruder ist der 25-Jährige kein richtiger Mann, weshalb Fabienne sein Handycap lieber verschweigt. Als Julians chaotische Schwester Pia von einem One-Night-Stand schwanger wird, kommt Fabienne eine Idee. Was wäre, wenn sie das Baby einfach adoptieren?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
