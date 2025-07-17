Anwälte im Einsatz
Folge 8: Der Pfad der Tugend
45 Min.Ab 12
Martin Leykauf hat seine Lektion gelernt: Nachdem er zwei Jahre wegen eines Bankraubs im Gefängnis saß, hakt er seine kriminelle Laufbahn ab und will nur noch für seine Familie da sein. Doch schon bald holt ihn seine Vergangenheit ein. Wird er sein Versprechen einhalten können?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1