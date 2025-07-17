Anwälte im Einsatz
Folge 25: Heute verlass ich dich mal
45 Min.Ab 12
Jochen hat große Angst! Seit zwei Monaten leidet er urplötzlich unter starken Kopfschmerzen und extremer Vergesslichkeit. Immer wieder tut er Dinge, an die er sich später nicht mehr erinnern kann. Aus Angst, dass er in Momenten geistiger Verwirrung zu einer Gefahr für seine Familie werden könnte, lässt er sich von einem Privatdetektiv selbst beschatten. Kann der Detektiv herausfinden, was mit dem zweifachen Vater los ist?
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
