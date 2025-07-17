Anwälte im Einsatz
Folge 30: Im Netz der schwarzen Witwe
45 Min.Ab 12
Blind vor Liebe und auf dem Weg in den Abgrund! Bernd Römer will seinen besten Freund retten, denn dieser ist dabei, für eine Frau sein Leben zu ruinieren. Doch dann gerät der Anwalt selbst in Lebensgefahr ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
