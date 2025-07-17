Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Büro, das Leiden schafft

SAT.1Staffel 2Folge 34
Büro, das Leiden schafft

Büro, das Leiden schafftJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 34: Büro, das Leiden schafft

45 Min.Ab 12

Anna glaubt, ihren Traumjob gefunden zu haben, wenn da nicht ihr Chef Christian Schauf wäre. Der notorische Grabscher kann einfach seine Finger nicht von ihr lassen. Doch dann eskaliert die Situation und setzt eine Spirale in Gang, an deren Ende die junge Sekretärin des versuchten Mordes verdächtigt wird. Wird es Anwältin Ariane Paulus gelingen, ihre Mandantin von den Vorwürfen freizusprechen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen