Anwälte im Einsatz
Folge 39: Keiner will dich mehr
45 Min.Ab 12
Amina ist ein Jahr alt und verliert erst ihre Mutter und dann ihre Heimat. Eine kaltherzige Mitarbeiterin des Ausländeramts will das Baby nach Afrika abschieben! Und zwar so schnell wie möglich! Für Anwältin Brygida Braun ein fast aussichtsloser Kampf gegen die Zeit - doch an ihr hängt das Leben des kleinen Mädchens!
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1