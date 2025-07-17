Anwälte im Einsatz
Folge 3: Der Besuch der alten Furie
45 Min.Ab 12
Birthe Weishaupt ist mit den Nerven am Ende: Ihre Schwiegermutter Hiltraud bezieht eine Wohnung im selben Haus! Die Fürsorge der Witwe artet in Stalking aus, doch Birthes Mann Gunnar findet das alles nicht so schlimm, was Muttern macht. Bis Birthe vor lauter Stress mit Frühwehen ins Krankenhaus muss ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1